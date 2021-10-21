الجيش الأردني يعلن اسقاط طائرة مسيرة استخدمت لتهريب مخدرات من سوريا

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الاردني في بيان الخميس إسقاط طائرة مسيرة استخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا الى المملكة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الخميس على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

واضاف أنه "من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة".

واكد المصدر أن "القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني".

وتؤكد وزارة الداخلية أن 95% من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج.

وعقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

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