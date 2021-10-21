ملف ترسيم الحدود في لبنان إلى الواجهة بضغوط أمريكية

المصدر: بيروت - وفاء عواد

بدءاً من يوم أمس، بدأ لبنان استعداده لإعادة إحياء ترسيم حدوده الجنوبية، مع المفاوض الأمريكي آموس هوكشتاين، الذي وصل إلى بيروت، أول من أمس، مسبوقاً بقوة دفع من الخارجية ‏الأمريكية، تأكيداً على استعداد إدارة الرئيس جو بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل ‏مقبول من الطرفين لحدودهما البحرية المشتركة.

ووسط ارتفاع منسوب المخاوف من ‏استئناف القوى الحاكمة لعبة «شدّ الحِبال» في ما بينها، والاستمرار في الدوران في حلقات ‏مفرغة من المزايدات التي سبق أن ضيّعت الفرص وفرطت بالحقوق الوطنية تحت ‏طائل محاولة كل طرف شد «اللحاف الأمريكي» باتجاهه.

كما حصل في وقائع الكِباش ‏الرئاسي بين الرئاستين الأولى والثانية سابقاً، بدأ رئيس الوفد الأمريكي إلى هذه المفاوضات محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، أمس، في محاولة لاستئنافها بعدما كانت قد ‏توقفت، منذ 5 مايو الماضي، نتيجة تصلّب الموقف الإسرائيلي تجاه ‏الطرح اللبناني، وبعدما لم تنفع الجولات المكّوكيّة التي أجراها رئيس الوفد ‏السابق جون دوروشيه، علماً أن هوكشتاين كان حاضراً في قلب ‏المفاوضات في الفترة السابقة، قبل أن تصبح على التوالي من مهمة أسلافه: ديفيد ‏ساترفيلد، ديفيد هيل، ديفيد شينكر وجون دوروشيه.

وبعدما غاب سلفه، دوروشيه، من دون أن يقدم أي اقتراح عملي، تاركاً الأمر للوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى المفاوضات غير المباشرة بينهما، علمت «البيان» أن زيارة هوكشتاين تهدف إلى تفعيل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الترسيم، وللبحث في ‏سبل تسهيل حصول لبنان على مصادر طاقة لإنتاج الكهرباء من دول حليفة للولايات المتحدة، حاملاً في جعبته طروحات جديدة، تصب في خانة الموقف الأمريكي المحصور بمهمة تسهيل المفاوضات ورعايتها، للتوصل إلى ‏ترسيم نهائي للخط البحري، بتوافق الطرفين، فيما ليس لدى الجانب اللبناني أي تصور من موضوع الترسيم، لا ‏سيما لجهة استئناف المفاوضات بشأنه.

نظرة شاملة

وفي ضوء اللقاءات التي أجراها أمس مع الرؤساء الثلاثة، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن هوكشتاين استهدف تكوين نظرة شاملة عن رؤية كل طرف لبناني للملف. أما في المقلب الآخر من الصورة، فارتفاع منسوب الكلام عن عدم استئناف اجتماعات الناقورة قريباً، وعن عدم وجود تصوّر حول ما إذا كانت المفاوضات التي ستُجرى ثلاثية، أي برعاية الأمم المتحدة، أم ثنائية، أي بين لبنان وإسرائيل، قبل نيل موافقة لبنان.

وفي انتظار ما ستؤول إليه محادثات الموفد الأمريكي في بيروت، ترددت معلومات مفادها وجود وقائع من شأنها تفجير التفاهم السياسي اللبناني على إدارة هذا الملف.‏‏‏‏‏

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