استخراج 175 كيس نقود من تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل

المصدر: أ ف ب

عثرت السلطات العراقية، أمس، على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة في خزينة البنك المركزي في مدينة الموصل، حيث استولى تنظيم «داعش» على ملايين الدولارات.

وفي المبنى الضخم المدمر الذي لا يزال سقفه متفحماً، سحب عمال من حفرة في الأرض عدة أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على رزم من الأوراق النقدية بالدينار.

وأعلن حسين الزيدي، مدير البنك المركزي فرع الموصل، أنه «أثناء عمليات التحرير، تعرضت بناية البنك المركزي لضربة جوية».

وقال: «بعد بداية عمليات تأهيل البناية وإزالة الأنقاض، استطعنا أن ندخل داخل الخزينة، واكتشفنا وجود عملة نقدية داخل الأكياس من فئات صغيرة. والعملة تالفة ومتضررة بشكل كبير جداً نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية إثر الضربة الجوية» خلال الهجوم لاستعادة الموصل.

وقال إنه تم العثور على نحو 175 كيساً حتى الآن، دون أن يحدد المبلغ بدقة.

وخلال سيطرة «داعش» على الموصل في صيف 2014، سقطت مئات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب المودعة في خزائن فرع البنك المركزي في الموصل في أيدي الإرهابيين.

وفي نهاية 2017، أعلن العراق انتصاره على الإرهابيين قبل أن يُهزموا في سوريا عام 2019.

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