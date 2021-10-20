عون يتمنى الإسراع بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان

المصدر: د ب ا

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله اليوم الأربعاء في الإسراع بعملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال وبول شارما بحضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، حسب بيان صادر عن الرئاسة الجمهورية.

وأبلغ الوفد "رئيس الجمهورية مباشرة الشركة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية ابتداء من صباح غد بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".

من جهته، تمنى الرئيس عون على الوفد "الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة الى الشركة".

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو من العام الماضي على الاستعانة بشركة " الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر من العام الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

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