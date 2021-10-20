قتلى وجرحى في تفجير حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق

المصدر: البيان

سقط 13 قتيلاً و 3 جرحى في تفجير حافلة عسكرية سورية كانت تقلهم وسط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء وفق سكاي نيوز.

وقالت مصادر مقربة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "خمسة عناصر من الجيش السوري قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم حالات حرجة خلال تفجير عبوتين ناسفتين بحافلة تقلهم عند جسر الرئيس في منطقة البرامكة وسط العاصمة دمشق".

وأكدت المصادر :"احترقت الحافلة بالكامل وتعرضت بعض السيارات لأضرار خلال تواجدها بالمكان" ، وأن "وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير بدمشق".



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