تدشين عمل اللجنة المصرية لإعمار غزة

المصدر: (غزة - د.ب.أ)

أعلن في غزة رسمياً، أمس، تدشين عمل اللجنة المصرية للإعمار، بهدف الإشراف على تنفيذ مشاريع إسكان وبنى تحتية. وفي أول مشاريعها، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، عن طرح عطاء مشروع تطوير شارع (كورنيش البحر)، قرب بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتمويل مصري.

ونشرت الصحف المحلية في غزة، لأول مرة، باسم «اللجنة المصرية لإعمار غزة»، وبالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، عطاء لتنفيذ الشارع المذكور. ومن المقرر أن تتولى اللجنة المصرية للإعمار، توفير الإمدادات الخاصة بالمواد الخام الخاصة بالمشروع، وفقاً لتصميمات هندسية مصرية، فيما يجري تجهيز المخططات الهندسية اللازمة لإنشاء مدينة «العاشر من رمضان» السكنية شمالي غزة.

ورحبت جمعية رجال الأعمال في غزة، بتدشين اللجنة المصرية للإعمار، مثمنة «جهود مصر للسير قدماً بعملية إعادة الإعمار، والتخفيف من الحصار المفروض على القطاع».

وأرسلت مصر، التي توسطت في اتفاق لوقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منتصف الشهر الماضي، وفداً هندسياً إلى القطاع، لبحث مشاريع إعادة الإعمار، ودفع تنفيذها قدماً، علماً بأنها سبق أن أعلنت منحة مالية بقيمة 500 دولار لدعم إعمار غزة.

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