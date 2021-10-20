المشتركة تهاجم مواقع الحوثيين غرب الضالع

المصدر: عدن - البيان، الرياض - أ ف ب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، مقتل 48 متمرداً في غارات نفذتها طائراته خلال الساعات الـ 24 الماضية، على مواقع في منطقتين قرب مأرب الاستراتيجية، التي تحاول ميليشيا الحوثي السيطرة عليها.

وأفاد التحالف في بيان، بأنّه نفّذ 14 «عملية استهداف»، أدّت إلى تدمير ست آليات عسكرية للميليشيا، ومقتل 48 عنصراً منهم في الكسارة، على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب، وفي الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب المدينة.

ووفق مسؤول عسكري في القوات الحكومية، فإن «المعارك مستمرة في جبهات عدة، لكن لم يحصل أي تقدم أو تغيير على الأرض في الساعات الماضية»، في حين هاجمت القوات المشتركة، مواقع تمركز الميليشيا في قطاعي الفاخر وهجار- باب غلق جنوبي بلدة العود، على حدود محافظة الضالع مع محافظة إب.

اقتحام مواقع

وذكر بيان عسكري، أن هذه الوحدات اقتحمت المواقع الأمامية للميليشيا في مرتفع الهواء وقُرعد ووادي الثوب في قطاع هجار-باب غلق، إلى جانب مرتفعات التراب، وقرن أبكر، ومختلف المواقع في سوق مدينة الفاخر، وصولاً إلى مفرق بيت الشرجي بقطاع الفاخر، توسعت دائرة الاشتباك فيها حتى قطاع صبيرة - الجب.

ووفق البيان، فإن 26 من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح، خلال هذه المواجهات، إما خلال الاشتباك المباشرة، أو من خلال استهداف وحدات الدروع لمواقع تمركزهم، كما استولت القوات المشتركة على أسلحة خفيفة ومتوسطة، بعد أن تهاوت مواقع قوات الميليشيا.

ضربات استباقية

وكانت وحدات من اللواء 30 مدرع، وقوات الحزام الأمني، والوحدات المجاورة، نفذت هذه العمليات العسكرية، شلت فيها قدرات العدو، وإفشال خططه الهجومية، والذي كان قد استقدم تعزيزات كبيرة خلال الأيام السابقة، تمهيداً لشن محاولة هجوم باتجاه هذين القطاعين، إلا أن هذه العمليات العسكرية، أفشلت مسبقاً الإعداد لهذا الهجوم، إضافة إلى ما تكبدته الميليشيا من خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ألغام

إلى ذلك، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، انتزاع 1274 لغماً خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري. منها ذخائر، من بينها متفجرة، وعبوات ناسفة. وقال بيان صادر عن المشروع، إن الفرق الفنية تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من نزع 1065 لغماً مضاداً للدبابات، و20 لغماً مضاداً للأفراد. كما نزعت 186 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وأنه تمكن خلال أسبوع واحد، من تطهير 136.220 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ بداية الشهر وحتى 15 منه، 257.480 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

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