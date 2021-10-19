تفاصيل جائزة مصر للتميز الحكومي

المصدر: القاهرة - البيان

أقيم في القاهرة، اليوم، حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتأتي الجائزة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات بهدف تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد لتجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال. وتتمثّل أهداف الجائزة في تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين والموظفين، وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على مختلف المستويات القومية والمحلية والإقليمية، مع تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري. كما تهدف الجائزة أيضاً لإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة فى الجهاز الإداري للدولة.

وتنقسم الجائزة إلى عدة فئات، من بينها جائزة التميز الفردي والتي تُعطى لأفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، إلى جانب جائزة المواقع المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، والمؤسسة المتميزة. ويتم منح الجوائز بناءاً على ثلاثة معايير، مدى تحقيق الرؤية، ودرجة تشجيع الابتكار، ومدى توافر ممكنات التميز.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، د. هالة السعيد، في بيان، إنه قد تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم، بحيث تشمل ثلاث محاور رئيسية، مدى تحقيق الرؤية، ودرجة تشجيع الابتكار، ومدى توافر ممكنات التميز.

ووفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، فإنّ الجائزة تأتي تجسيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمّ إطلاق الجائزة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعّال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. وتستهدف مصر من خلال الجائزة تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً، ما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفّز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميّز.

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