مجلس النواب اللبناني يعدل موعد إجراء الانتخابات النيابية

المصدر: د ب ا

عدل مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء موعد الانتخابات النيابية لتجرى في 27 مارس المقبل بدلا من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك في جلسة تشريعية عقدت اليوم بقصر الأونيسكو في العاصمة بيروت، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

كما أقر المجلس إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج، وأسقط اقتراح قانون الكوتا النسائية.

وجدد المجلس النيابي للجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ولهيئة مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس النواب، أنه "سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية"، مؤكّداً أن "الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية".

وقال رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عقب انتهاء الجلسة إن "تحديد 27 مارس المقبل كموعد للانتخابات النيابية يعتبر تلاعبا في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر".

وأضاف أن "هذا التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح".

من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم دعمه لتحديد "كوتا" للتمثيل النسائي في مجلس النواب، "ليس لأن المرأة تشكّل نصف المجتمع اللبناني فحسب، بل لأنها أثبتت كفاءة وحضوراً وتميّزاً في المهام التي أوكلت إليها في القطاعين العام والخاص".

وشدد عون خلال استقباله في قصر بعبدا اليوم وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكز، على أن "حضور النساء في السلطة التشريعية، يشكل قيمة إضافية للتمثيل الشعبي من جهة، ويجسّد المساواة بين الرجل والمرأة ويسقط اي تمييز بينهما"، لافتاً إلى "استعداده لدعم أي تعديل دستوري يحقق هذا الهدف".

يذكر أن الانتخابات النيابية سوف تجري وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي في عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.

وكان موعد الانتخابات النيابية في لبنان قد حدّد سابقاً بتاريخ الثامن من مايو 2022، ‏كما حدد سابقاً تاريخ 24 يونيو 2022 موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم 29 أبريل 2022 موعدا للانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين في الدول العربية‎.

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