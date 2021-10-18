اليمن.. إحباط مخطط حوثي لتفجير منشآت حيوية في حضرموت

المصدر: (عدن- البيان)

أحبطت القوى الأمنية في محافظة حضرموت، مخططاً إرهابياً، استهدف تفجير منشآت حيوية في مدينة المكلا عاصمة المحافظة، وألقت القبض على خلية مكونة من خمسة أفراد، فيما داهمت وحدات أمنية أخرى في أبين، وألقت القبض على خلية تتبع ميلشيا الحوثي بعد مواجهات عنيفة.

وقال اللواء البحسني، إن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية من خمسة عناصر، يقودها قيادي إرهابي أدلى بمعلومات خطيرة بالتخطيط لتدمير منشآت حيوية مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة، واستهداف قواعد عسكرية ومقر السلطة المحلية، وتعهّد البحسني، باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة بحق الإرهابيين.

وأشاد محافظ حضرموت، بدور الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في تحقيق هذا النجاح الأمني وإفشال المخططات الإرهابية، داعياً السكان لمؤازرة القوى الأمنية والعسكرية والالتفاف حولها. وشدّد على ضرورة رفع اليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية، للحفاظ على ما تحقّق للمحافظة من إنجازات في ملف الأمن والاستقرار.

وفي أبين، ذكرت مصادر أمنية، مقتل أحد المسلحين وإصابة ستة آخرين، في اشتباك بين قوات أمنية وخلية تتبع ميليشيا الحوثي في مديرية الوضيع، إذ كانت الخلية تنشط في قرية الكمع، وتروّج للأفكار الطائفية المتطرفة للميليشيا، وأنّ القوات الأمنية سيطرت على الوضع، وتمكنت من القبض على عدد من أفراد الخلية الحوثية، إلا أن آخرين ينتمون للخلية تمكنوا من الفرار وتجري ملاحقتهم.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما الميليشيا تجاه جنوب المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنّه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

كما أفاد التحالف بمقتل 165 عنصراً من ميليشيا الحوثي في غارات جديدة جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكر التحالف في بيان أنه نفذ 41 عملية استهداف أدت إلى تدمير 10 آليات عسكرية للميليشيا الحوثية، وخسائر بشرية تجاوزت 165 عنصراً إرهابياً في العبدية على بعد نحو 100 كيلو متر جنوب مدينة مأرب.

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