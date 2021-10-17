الإرهاب في المنطقة.. دراسة حديثة تكشف الخفايا

المصدر: القاهرة - البيان

رصدت دراسة حديثة، سببين رئيسين لاستمرار العمليات الإرهابية في المنطقة. وأحصت الدراسة كل العمليات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية بين يوليو وسبتمبر الماضييْن، معتمدة على أكثر من منهج بحثي استقصائي في الرصد والتحليل، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.

ووفق نتائج الدراسة، الصادرة عن مؤسسة ماعت الحقوقية، فقد ارتفع عدد العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثالث من العام الجاري بشكل طفيف، مقارنة بالعمليات التي تبنتها التنظيمات الإرهابية في الربع الثاني من العام نفسه، وبفارق كبير عن العمليات التي تبنتها الجماعات العنيفة نفسها في الربع الأول من عام 2021. ورصدت الدراسة، 214 عملية إرهابية، مقارنة بنحو 212 عملية إرهابية في الربع الثاني من العام، إلى جانب 169 عملية إرهابية في الربع الأول من العام الجاري.

وأرجعت الدراسة، استمرار العمليات الإرهابية إلى عاملين رئيسين، الأول مرتبط بالنزاعات المسلحة، والعامل الثاني مرتبط بالتدخلات الخارجية، مشيرة إلى أنّ 406 من المدنيين والعسكريين لقوا حتفهم، فيما أصيب 496 بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، في تجاوز للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

واستهدفت العمليات الإرهابية الـ54، المدنيين والأعيان المدنية، فيما وجهت ما يقرب من 160 عملية إرهابية تجاه المنشآت العسكرية والحكومية والتحالفات المناهضة للإرهاب. وجاء الصومال في ركب الدول التي قتل فيها عسكريون ومدنيون جراء العمليات الإرهابية بواقع 137 قتيلاً، وبعده العراق بنحو 128 قتيلاً، ثمّ سوريا 55 قتيلاً غالبيتهم من العسكريين، واليمن 48 قتيلاً، ثمّ السودان 15 قتيلاً.

واستعرضت الدراسة، أكثر الدول تأثراً بالعمليات الإرهابية في ثلاثة الأشهر الماضية، وجاء العراق في طليعة الدول التي شهدت عمليات إرهابية، بواقع 74 عملية إرهابية، تبنى تنظيم داعش النصيب الأكبر منها بنحو 57 عملية إرهابية، ثم الصومال في المرتبة الثانية بواقع 37 عملية إرهابية، تبنت أغلبها حركة الشباب.

ولا تزال ميليشيا الحوثي تكرر هجماتها الإرهابية ضد المنشآت النفطية والعسكرية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار والصواريخ الباليستية، إذ تبنت الجماعة 38 عملية إرهابية استهدف أغلبها مناطق حدودية مع السعودية.

ووفق الدراسة، فقد جاء تنظيم داعش في مقدمة الجماعات التي تبنت عمليات إرهابية بواقع 57 عملية إرهابية، ثمّ ميليشيا الحوثي بنحو 49 عملية إرهابية، وحركة الشباب الصومالية بـ35 عملية إرهابية، ونفذت الفصائل الموالية لإيران نحو 19 عملية إرهابية وهيئة تحرير الشام أربع عمليات إرهابية، وتبنى كل من تنظيم حراس الدين في سوريا وما يسمى التيار الرسالي للدعوة والقتال في السودان عملية واحدة لكل منهما.

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