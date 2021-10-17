اكتمال الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، أمس، اكتمال عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي. ويأتي الإعلان بعد أيام من عمليات العد والفرز اليدوي والتدقيق التي قامت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي بعد ورود طعون واعتراضات لها من قبل قوى سياسية متنافسة حصدت عدد مقاعد أقل في البرلمان قياساً بالانتخابات السابقة، فأعربت عن شكوك في نزاهة النتائج.

وفي آخر بيان للمفوضية صدر في ساعات متأخرة من مساء الخميس، أكدت أن النتائج التي أعلنت أولية وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية تقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة، وتضمن الإعلان النتائج المستحصلة إلكترونياً. وأشارت مفوضية الانتخابات، إلى أن نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع كانت مطابقة 100 في المئة. وكشفت المفوضية، عن أن جميع العمليات جرت بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا.

وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد، بلغت نسبة المشاركة فيها وفق المفوضية 41 في المئة، بواقع مشاركة أكثر من تسعة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليوناً يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات قصيرة الأمد. وتعد هذه الانتخابات الأقل إقبالاً عليها طيلة الدورات الانتخابية الخمس، التي نظمت في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين.

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