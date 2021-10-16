السيسي: فوجئت بوجود بطاقة تموين باسمي وأن شخصاً يستخدمها

المصدر: البيان

شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على "أهمية الرقمنة لما لها من دور في ضمان وصول الدعم لمستحقيه"، مؤكدا "أهمية ضبط البطاقات التموينية".

وفي كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، قال الرئيس السيسي: "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، بياناتنا مش واضحة، فحصل استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد"، منوها إلى أنه نتيجة لهذا الوضع، فوجئ بوجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية بها.

وأوضح السيسي أنه "عندما أطلق بناء مدن جديدة تم شن حملة من مغرضين سواء كان هدفهم التشكيك وعدم الثقة"، وأضاف:" واللي مش فاهم قضيته معانا".

وأكمل متسائلا: "يا ترى بعد المدة دي، مازلتم شايفينا مهمتين فقط بالأغنياء والطبقة المتوسطة ولا بالكل؟"

واستطرد السيسي: "مش بشوف اللي اتعمل..أنا بشوف اللي لسة متعملش في مصر.. أنا بحلم بـ3 ملايين وحدة سكنية زي دول".

من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أحد أفراد العائلة.

وبحسب بيان صحفي، وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي له وتم إلغاء البطاقة في حينه.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.

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