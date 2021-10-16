رئيس الوزراء اللبناني: أحداث الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية

المصدر: د ب ا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم السبت أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، مشيرا إلى أن الملف الكامل لما حصل في الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ميقاتي بحث خلال اجتماع اليوم مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص.

وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع، أن "على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

وكان سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 32 آخرون خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار حصل أول أمس في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من "حزب الله" و "حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

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