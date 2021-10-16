السيسي يؤكد أهمية رقمنة أجهزة الدولة في القضاء على الفساد

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن الدولة أولت اهتماما بجميع المصريين على مدار سبع سنوات مضت.

وقال السيسي ، خلال افتتاحه اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في السادس من أكتوبر، إن حجم الخسائر المباشرة التي استنزفتها مصر في 2011 بلغت 400 مليار دولار بما يبلغ نحو 6 تريليونات جنيه.

وأضاف أن نحو تسعة ملايين شخص مستحق للمعاش بنحو 180 مليار جنيه سنويًا ومطالبين بتأمين حياتهم ، لافتا إلى أن "الدولة في حاجة إلى نحو 3 تريليونات جنيه إذا رغبنا في بناء 5 ملايين وحدة سكنية".

وشدد السيسي على ضرورة إطلاق برنامج أكبر لإنهاء قضية السكن غير الآمن بشكل نهائي، مؤكدا أن رقمنة الدولة ومؤسساتها مهم لتحقيق أهداف التنمية.

ولفت إلى أن التأخير في رقمنة أجهزة الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين أدى إلى فتح أبواب الفساد وأضاع الكثير من الأموال على الدولة.

وأشار السيسي إلى أن استمرار النمو السكانى بمعدلاته الحالية يعرقل جهود التنمية، قائلا:"طول ما النمو السكانى بهذا المعدل لن نستطيع تحقيق التنمية وخلق فرص عمل وبناء مدارس وغيرها من التنمية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز