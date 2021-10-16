ضبط تشكيل عصابي خطير في مصر

المصدر: البيان

في حملة موسعة استهدفت أباطرة تجار المخدرات، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في ضبط عصابة مكونة من 3 عناصر، يعملون على تدوير وخلط والاتجار في المواد المخدرة.

كانت البداية حينما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابي تخصص في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين، لمضاعفة كمياته والاتجار به، وكذا مخدر الحشيش والأيس وترويجها في المحافظات.

وأسفرت التحريات عن أن عناصر التشكيل تتخذ مزرعة يملكها زعيم التشكيل في طريق وادي النطرون بنطاق مركز شركة السادات بالمنوفية وكراً لهذا النشاط الإجرامي، فتم إعداد مأموريتين متزامنتين لضبط عناصر التشكيل بالمنوفية والقاهرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والمنوفية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وأسفرت المأموريتان عن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل العصابي، بينهم زعيم التشكيل، الذي يضم «ح. ع»، و«ح. ي»، و«أ. ي»؛ وخلال عملية الضبط تم اكتشاف قيام زعيم التشكيل بتزوير بطاقة شخصية لتسهيل هروبه من حكم بالمؤبد صادر ضده في القضية رقم 52777 لسنة 2013 جنايات مخدرات مدينة نصر، جلب مخدرات.

كما تمكنت المأموريتان من ضبط 62.5 كيلوغرام من مخدر الهيروين وأكثر من 23 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و11 كيلوغراما من مخدر الأيس، و4 سيارات ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة، ومواد وأدوات تستخدم في إعادة تدوير المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية لهذه المواد المخدرة المضبوطة بـ40 مليون جنيه، قيمة تعكس أهمية تلك الضربة الأمنية وقوتها لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة وبما يحمي المجتمع من تداعياتها وآثارها السلبية.

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