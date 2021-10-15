العثور على الطائرة اللبنانية التي سقطت في البحر قبل يومين

المصدر: د ب ا

عثرت وحدات من القوات البحرية في الجيش اللبناني على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني التي سقطت قبل يومين في البحر قبالة بلدة حالات في جبل لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة " تمكنت وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني والتي سقطت قبل يومين في البحر قبالة حالات، وتمّ انتشال جثتي الضحيتين اللذين كانا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعلى عمق 30 متراً".

كانت طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني على متنها شخصان قد سقطت في البحر أول أمس الأربعاء أثناء تحليقها بالقرب من منطقة حالات (جبل لبنان).

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