مقتل عنصر من حرس الحدود الجزائرية بانفجار لغم قرب الحدود مع المغرب

المصدر: أ ف ب

قتل عنصر من حرس الحدود الجزائرية وأصيب اثنان آخران مساء أول أمس الأربعاء في انفجار لغم تقليدي الصنع قرب الحدود مع المغرب، على ما أعلنت وزارة الدفاع أمس الخميس.

وقالت الوزارة إن لغما تقليدي الصنع انفجر في غرب البلاد لدى مرور دورية لحرس الحدود خلال مهمة استطلاعية في إطار عملية عسكرية "لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة".

وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع مساء أول أمس الأربعاء في دقلن بولاية تلمسان قرب الحدود الجزائرية المغربية.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون عبر تويتر تعازيه لأسرة "شهيد الواجب الوطني".

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