البرلمان العربي يهنىء الإمارات بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان

المصدر: وام

هنأ معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات قيادة وشعبا بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024.

واعتبر معالي العسومي - في بيان أصدره أمس - أن هذا الفوز المستحق يعد إنجازا جديدا يضاف لسجل إنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، التي حققتها على كافة المستويات عربيا وإقليميا ودوليا.

وقال إن فوز دولة الإمارات يعتبر تتويجا لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، متمنيا لدولة الإمارات التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية.

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