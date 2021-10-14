مأرب تعلن العبدية منطقة منكوبة

المصدر: عدن - البيان

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب مديرية العبدية منطقة منكوبة بفعل الحصار الذي تفرضه عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ 21 سبتمبر الماضي وقيام الميليشيا بمنع دخول الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية لليمنيين، إلى جانب القصف المتواصل على المدنيين والقرى السكنية في المديرية بالصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وحسب مكتب الصحة فإن مديرية العبدية تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق الذي يتهدد حياة 37 ألف نسمة أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وقصف المستشفى الوحيد فيها، وأنه لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن من قبل ميليشيا الحوثي.

وقال إن ميليشيا الحوثي قصفت مستشفى المديرية ما تسبب بأضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، بينهم جرحى ميليشيا الحوثي الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية. وأن القصف يأتي ضمن عملية ممنهجة تتبعها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنشآت الصحية، والتي أدت حتى الآن إلى تدمير 17منشأة طبية ومرفقاً صحياً بالمحافظة، وقتل سبعة أطباء وصحيين وإصابة سبعة آخرين من الكوادر الصحية منذ بدء حربها على المحافظة في 2015.

ودعا مكتب الصحة بمأرب الصليب الأحمر الدولي إلى الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني الخطير في العبدية وسرعة تقديم الخدمات الطبية العاجلة، مطالباً الجهات الدولية بالضغط على ميليشيا الحوثي وتنفيذ الإجراءات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني لفتح ممرات إنسانية آمنة لإنقاذ المتضررين وحماية السكان والأعيان المدنية، وتقديم الغذاء والدواء للنساء والأطفال وإخلاء الجرحى والمرضى، وإيقاف جرائم الحرب التي ترتكب في المديرية.

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