الأمم المتحدة تدعو الحوثي لوقف التصعيد والانخراط في عملية السلام

المصدر: عدن - البيان

شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غورنبوزغ على ضرورة وقف تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب والانخراط في عملية السلام دون شروط مسبقة، وجزم بأنه لا يمكن تحقيق حل دائم في البلاد إلا عبر تسوية سياسية.

وفي ثاني إحاطة له أمام مجلس الأمن قال غورنبوزغ إنه يجب أن يتوقف تصعيد الحوثيين في مأرب، وإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتابع التطورات في العبدية عن كثب، مكرراً دعوته جميع الأطراف لتسهيل الوصول الإنساني الآمن وفي الوقت المناسب والمستدام إلى المناطق المتضررة.

وقال إنه يجب تضمين محادثات السلام رفع الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية، يجب تلبية المطالب المشروعة للمرأة والشباب اليمنيين من قبل جميع أطراف هذا الصراع.

وشدد غورنبوزغ على أن فجوة انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة واسعة ومتنامية تظل مسألة تسلسل الخطوات المؤقتة المحتملة شاغلاً يلقي بظلاله على الحاجة إلى بدء مناقشة معايير التسوية السياسية للصراع بينما يجب إحراز تقدم مؤقت في الأمور الاقتصادية والإنسانية العاجلة.

وأضاف: «لا يمكن تحقيق حل دائم إلا من خلال تسوية سياسية شاملة. لقد كنت واضحاً في أنه لا ينبغي أن تكون هناك شروط مسبقة للمحادثات السياسية».

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