التحالف ينفذ 36 عملية استهداف في العبدية خلال يوم واحد

المصدر: عدن- البيان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، مقتل 150 عنصراً حوثياً على الأقل في الساعات الـ24 الأخيرة في العبدية على بعد نحو 100 كلم جنوب مأرب، وقال: «نفذنا 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية، خلال 24 ساعة، وعملية التدمير شملت 11 آلية عسكرية، والخسائر البشرية تجاوزت 150 عنصراً».

وفي حين أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات تقدم للميليشيا، قتل العشرات من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي أبو يوسف جحاف، قائد الحملة الحوثية، وأمين الشريف وخالد الجبوري، كما تم أسر القيادي الحوثي محمد عبدالله الجنيد.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية كان أعلن، الأربعاء، مقتل 400 مسلح من الحوثيين، خلال الساعات الـ72 الأخيرة على بعد نحو 100 كيلو متر جنوب مدينة مأرب،

ويأتي ذلك بعد أن حاصرت الميليشيا لأسابيع منطقة العبدية، وقصفت مشفاها الوحيد، الأربعاء، موقعة عشرات الضحايا بين المدنيين.

يشار إلى أن الحوثيين شنوا منذ فبراير الماضي هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين، وكررت الأمم المتحدة التحذير من التهديدات، التي تطال مخيمات النازحين في المحافظة، والتي تبلغ 139 مخيماً، وتضم نحو 2,2 مليون نازح.

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