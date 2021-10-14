فرنسا تعبر عن "قلق بالغ" إزاء أعمال العنف في لبنان

المصدر: ا ف ب

عبرت فرنسا الخميس عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية التي جرت في لبنان على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء العرقلة الاخيرة لحسن سير التحقيق ... وأعمال العنف التي وقعت في هذا السياق. ان فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة".

وأعلنت السلطات اللبنانية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية الانفجار.

وتعرض القاضي طارق بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط، اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية "يجب أن يتمكن القضاء اللبناني من العمل بشكل مستقل وحيادي في إطار هذا التحقيق، من دون عراقيل وبدعم كامل من السلطات اللبنانية".

وأضاف "اللبنانيون ينتظرون توضيح ملابسات انفجار المرفأ، بالكامل. لديهم الحق في معرفة الحقيقة".

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