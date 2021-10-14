مقتل جندي سوري في هجوم إسرائيلي جويّ على تدمر

ذكر التلفزيون السوري الحكومي، ليلة الخميس، أن جنديا قُتل، وأُصيب ثلاثة آخرون، في هجوم جوي إسرائيلي على منطقة تدمر، في محافظة حمص وسط البلاد.

وأضاف التلفزيون السوري أن الهجوم استهدف برجا للاتصالات، وبعض النقاط المحيطة به، وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية جنوبي تدمر" وسط البلاد.

وأفادت قناة الإخبارية السورية الحكومية، أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص.

وفي 8 أكتوبر الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

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