«التحالف» يدمر زوارق حوثية مفخخة

المصدر: الرياض، عدن - البيان

دمّر تحالف دعم الشرعية زورقين ملغمين جنوب البحر الأحمر استخدمتهما ميليشيا الحوثي، وأحبط تنفيذ هجوم وشيك. وأشار التحالف في بيان إلى استمرار الميليشيا في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

كما أعلن التحالف مقتل أكثر من 108 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال الساعات الـ24 الأخيرة في العبدية على بعد نحو 100 كلم جنوب مأرب. وأضاف التحالف: «نفذنا 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتدمير 12 آلية عسكرية تتبع الميليشيا والخسائر البشرية تجاوزت 108 عناصر إرهابية»، مؤكداً التزامه بدعم الجيش اليمني وحماية المدنيين.

وكان التحالف أعلن أول من أمس، عن مقتل نحو 300 مسلح من ميليشيا الحوثي خلال الساعات الـ24 الأخيرة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب. وقال التحالف: «استهدفنا تسع آليات عسكرية للميليشيا الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز