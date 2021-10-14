رئيس تونس يوجه بالتصدي لكل أشكال الاحتكار

المصدر: (تونس - وكالات)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة تخفيض الأسعار والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة. وقال أثناء استقباله رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن في قصر قرطاج أمس: «لا مجال مستقبلاً لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به».

وتم خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي سينعقد اليوم الخميس. وشدّد على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة.

كما دعا إلى قيام السلط المعنية بدورها كاملاً في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد، مؤكداً على أنه لا مجال مستقبلاً لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به. وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضاً، للتعرض لجملة من الملفات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية.

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