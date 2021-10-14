ولاة السودان يطرحون مبادرة لحل «قضية الشرق»

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

قدم ولاة السودان، أمس، مبادرة شعبية لمعالجة ملف الشرق والآثار السلبية للقضية وتداعياتها سياسياً واقتصادياً.

واطلع عضو المجلس السيادي السوداني، الهادي إدريس على مبادرتهم.

ووفق بيان، المجلس السيادي، رحب إدريس خلال لقائه بالقصر الجمهوري، بوفد الولاة بالمبادرة وكل الجهود الرامية لمعالجة قضية الشرق، مشيراً إلى الآثار السلبية للقضية وتداعياتها سياسياً واقتصادياً.

من جانبه، أوضح ممثل الولاة حامد البشير إبراهيم، والي جنوب كردفان، في تصريحات صحفية، إن «الوفد أطلع عضو مجلس السيادة على الأوضاع بولاياتهم»، وأضاف: إن «مبادرتهم تهدف للتوصل إلى توافق شامل بين المكونات السياسية، يرضي جميع الأطراف».

وأعرب إبراهيم عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في إسراع وتيرة معالجة قضية شرق السودان من أجل وطن آمن ومستقر. وجرى إغلاق الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورتسودان 17 سبتمبر الماضي، وتمدد الاحتجاج لوقف الملاحة الجوية بمطار بورتسودان.

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