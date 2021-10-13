"الوزراء اللبناني" يؤجل جلسة حول التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

المصدر: د ب ا

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الأربعاء تقرر تأجيلها.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان إنه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة "لمتابعة البحث فيما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت" بعد جلسة عقدت أمس طالب فيها عدد من الوزراء بكف يد القاضي طارق البيطار، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء.

وتعرض القاضي البيطار في الفترة السابقة لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية لما قالوا إنه "استنسابية" يمارسها في الاستدعاءات ‏القضائية‎.

وكان القاضي طارق بيطار أصدر أمس الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، بعد عدم حضوره الجلسة المخصصة لاستجوابه.

وعلّق القاضي بيطار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، بعد تبلغه دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.

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