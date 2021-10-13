الجيش اللبناني يبحث عن مفقودي طائرة سقطت في البحر

المصدر: د ب ا

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء أن وحدات من قواته البحرية والجوية تشارك في عمليات البحث عن مفقودين كانوا على متن طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر.

وأشار الجيش اللبناني، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى سقوط طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني في البحر قبالة حالات وعلى الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثاً عن مفقودين كانوا على متن الطائرة".

وكانت طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر أثناء تحليقها بالقرب من منطقة حالات في جبل لبنان.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طالب قيادة الجيش بإرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة.

وطلب ميقاتي استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ عن شابين كانا على متن الطائرة.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" أفادت بسقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم جراء سقوط الطائرة.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه يتابع حادثة طائرة التدريب، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وأوعز الوزير مولوي إلى قوى الأمن الداخلي للمشاركة في العملية.

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