مصر: الإرهاب في مقدمة تحديات المنطقة

المصدر: (بودابست - وكالات)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من خطر الإرهاب وتنظيماته، مؤكداً أنه يهدد مقدرات الدول وأمن شعوبها.

تصريحات السيسي، جاءت خلال مشاركته في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشغراد، والذي يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، في العاصمة المجرية بودابست. وقال السيسي: «إنّ خطر الإرهاب وما ينتج عنه من تهديد لمقدرات الدول وأمن شعوبها في مقدمة التحديات التي تواجه المنطقة».

وأكد أن مواجهة الهجرة غير الشرعية بفاعلية تتطلب معالجة جذورها ومسبباتها قبل أعراضها، وفي مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أنها «تتطلب التصدي بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول استغلال الصراعات الإقليمية والتدخل في شؤون دول المنطقة».

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول السيسي، خلال كلمته، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات العديدة التي تموج بها المنطقة. وشدد على أن بلاده «نجحت إلى حدٍ كبير في مواجهة الإرهاب واحتوائه بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية، ولكن يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والتنموية والثقافية».

وأضاف أنه: «بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، وما ينجم عنه من زعزعة الأمن والاستقرار، تنشأ موجات الهجرة غير الشرعية، على خلفيات متعددة، من بينها التردي الاقتصادي، وتأجيج الصراعات الداخلية في بعض الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن من خلال تدخل بعض الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية لها وتأليب الهويات المختلفة ضد بعضها سواء كان هذا الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق؛ الأمر الذي يتسبب في موجات ضخمة من اللجوء والنزوح».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز