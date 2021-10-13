إشادة أوروبية بالانتخابات العراقية

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلنت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين فيولا فون كرامون أن الانتخابات البرلمانية العراقية تمت إدارتها بشكل جيد، موضحة أن «حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن كرامون قولها إن الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد، وإن يوم الاقتراع «كان هادئاً ومسالماً». وأكدت أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بسهولة، مشيرة إلى أن البعثة رصدت «إرسال أكثر من 100 مراقب، إضافة إلى 59 دبلوماسياً من الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات». وذكرت أن تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد.

بدورها، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق فتح باب تقديم الطعون على نتائج الاقتراع، ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن أمانة مجلس الوزراء إعلانها فوز 97 امرأة في الانتخابات. وحصلت الكتلة الصدرية على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها أول من أمس مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام بواقع 73 مقعداً. كما أظهرت النتائج الأولية أيضاً أن كتلة تقدم جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 38 مقعداً، بينما جاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعداً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز