رئيسة حكومة تونس: الأولوية لمعالجة المالية العمومية والإصلاح الاقتصادي

المصدر: رويترز

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أمس الثلاثاء إن أولوية الحكومة ستكون خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، في أول إشارة لنية الحكومة تنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.

وأول أمس الاثنين كشف الرئيس التونسي قيس سعيد النقاب عن حكومة جديدة.

وبموجب القواعد التي أعلنها الرئيس سعيد الشهر الماضي، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه بدلا من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

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