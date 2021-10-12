الخصاونة يتعهد بتلبية تطلعات الأردنيين

المصدر: (عمّان - بترا )

عقدت الحكومة الأردنية، أمس، جلسة برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة عقب صدور الموافقة الملكية على إجراء تعديل على الحكومة وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

وأكد الخصاونة ضرورة بذل كل الجهود للعمل على تلبية تطلعات وآمال الملك، والتطلعات المشروعة للأردنيين، «وأن نكون بحجم ثقة الملك والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في شرف خدمة الأردن والأردنيين».

ولفت الخصاونة إلى أن موجبات التعديل الوزاري ارتبطت بشكل أساسي بالقضايا المرتبطة بالتعافي الاقتصادي، وتحفيز النمو وجذب الاستثمار، وتحقيق ما تضمنه برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021- 2023، الذي تشرفت الحكومة برفعه إلى الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن برنامج الأولويات سيحاول جاداً إيجاد مقاربات تفضي إلى معالجات واضحة وفعالة تؤدي إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، وتساعد الحكومة في التغلب على تحديات الفقر والبطالة، بما يعود بالنفع والفائدة على تحسين المستوى المعيشي للأردنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها أولويات مرتبطة بجلب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، والتيسير على الاستثمار المحلي والأجنبي القائم من خلال توحيد مرجعيات الاستثمار، وتسهيل إجراءاته وتوفير بيئة حاضنة وليس معقدة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذا يتحقق من خلال مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص «باعتباره رافعة أساسية من روافع التنمية التي تسهم في إيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة».

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