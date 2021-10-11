مصر تشارك في قمة «فيشغراد»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على رأس وفد إلى بودابست في زيارة إلى المجر، ويشارك السيسي خلال الزيارة في فعاليات قمة دول تجمع «فيشغراد»، والذي يضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا. وصرّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي في بيان صحافي بأنّ مشاركة مصر في القمة مع تجمع «فيشغراد» تأتي للمرة الثانية عقب مشاركته في قمة العام 2017، حيث تعكس الزيارة حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الناطق إلى أن القمة ستتناول عدداً من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول تجمع "فيشغراد" بعضويته، وأضاف الناطق أن زيارة السيسي إلى بودابست ستشهد أيضاً عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين المجريين، في مقدمتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، والرئيس المجري، يانوش أدير، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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