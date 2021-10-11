الانتخابات العراقية..41% المشاركة والصدر يتقدم

المصدر: بغداد- بترا، رويترز

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، بنسبة مشاركة بلغت 41 في المئة.

وقال رئيس الفوضية جليل عدنان في مؤتمر صحفي، إن المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في 10 محافظات، هي ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل. وأضاف أن هذه النتائج الأولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات، مشيراً إلى أن المحافظات التي حصلت فيها مشكلات سوف تنقل صباح يوم غد الثلاثاء إلى المكتب الوطني للمفوضية للتدقيق فيها قبل إعلان النتائج.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41 في المئة من مجموع الناخبين العراقيين المسموح لهم بالتصويت وعددهم 25 مليون ناخب، مبيناً أن عدد المصوتين بلغ 10 ملايين فقط.

وانتخب العراقيون ممثلين لهم في 83 دائرة انتخابية على مستوى العراق، لاختيار 329 نائباً في البرلمان بدورته الخامسة.

ووفق وكالة «رويترز» فإن النتائج الأولية ومسؤولين حكوميين وناطقاً باسم التيار الصدري يؤكدون أن زعيم التيار مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى. وأضافوا أن المصادر لم تتمكن من تأكيد عدد المقاعد الدقيق، الذي فاز به الصدر بناء على النتائج الأولية، لكنه عزز وضعه في البرلمان على ما يبدو.

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