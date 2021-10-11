الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي كبير في مأرب

المصدر: عدن - البيان

بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية تصدى الجيش اليمني الاثنين لهجوم حوثي جديد استهدف مديرية العبدية ومراد في جنوب محافظة مأرب وكبدها خسائر فادحة.

وذكرت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة دارت منذ الفجر بين القوات الحكومية المسنودة بقبائل المحافظة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى التي دفعت بأكثر من عشرة آلاف مقاتل إلى هذه الجبهة وتفرض حصاراً خانقاً على عشرات الآلاف من السكان، حيث دارت المواجهات في منطقة جبل مراد، وتمكنت خلالها القوات الحكومية الشرعية من صد الهجوم الكبير لميليشيا الحوثي.

وفي جبهة مديرية العبدية استمرت المواجهات لليوم الرابع على التوالي على طول خطوط الدفاع عن المديرية والممتد من جبل الوعيل وشعب خرفان إلى مناطق الحجلة إلى المخدرة وصولاً إلى ميسرة أبلح وجبهة مخلق، كما شهدت الجبهات الغربية من المحافظة مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهات الكسارة، والمشجح، عقب سلسلة هجمات للميليشيا، فيما قصفت مدفعية القوات الحكومية تحصينات وتعزيزات للميليشيا في تلك الجبهات.

ميدانياً أيضاً، شهدت جبهات محافظة الضالع وثرة في محافظة أبين، خلال الساعات الأخيرة اشتباكات متقطعة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي تركزت في قطاع باب غلق وامتدت إلى قطاعات أخرى.

وفي جبهة ثرة، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي، تلاها تبادل لإطلاق النار، حيث تواصل ميليشيا الحوثي إرسال المزيد من التعزيزات إلى هذه الجبهة بغية تكرار محاولات هجماتها وتسللاتها الفاشل.

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