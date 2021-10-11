مصر تكشف عن نسبة اعتمادها على المياه المشتركة مقارنة بإثيوبيا

المصدر: البيان

كشف معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى في مصر، محمد عمر مكرم عن نسبة اعتماد بلاده على المياه المشتركة ونصيب الفرد منها، مقارنة بإثيوبيا.

وأكد محمد عمر مكرم، أن مصر تعتمد على 97% من المياه المشتركة مقارنة بإثيوبيا التي تعتمد عليها بنسبة صفر بالمائة.

وأشار مكرم خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بالقناطر، إلى أن مصر لديها نهرا واحدا وإثيوبيا لديها 12 نهرا، لافتا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 570 مترا مكعبا في السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، "أي أن إثيوبيا عشرات أضعاف مصر". وفقا لصحيفة الوفد المصرية.

وشدد على أن الندرة المائية تحدث في مصر عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه لتبية جميع المتطلفات، موضحا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة وقدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية وتسعيرة المياه والوعي والتمويل والتشريعات.

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