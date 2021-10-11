وزير الطاقة اللبناني: تم تطويق الحريق في صهريج الوقود بجنوب البلاد

المصدر: البيان

رويترز ذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني على تويتر نقلا عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الاثنين إنه تم تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في جنوب لبنان.

وصدر عن المديرية العامة للدفاع المدنيبيان قال فيه: يعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة 7,50 من تاريخ اليوم، على إخماد حريق شب في خزان داخل منشآت النفط في الزهراني، في حضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وإشرافه.

وتواصل خمس عشرة آلية اطفاء مكتملة الطواقم، العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران والحؤول دون امتدادها الى الخزانات المجاورة لرقعة الحريق حفاظا على السلامة العامة.

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