الانتخابات العراقية.. رسائل ثقة والنتائج اليوم

المصدر: بغداد - وكالات

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية، القاضي جليل عدنان، أن نتائج الانتخابات البرلمانية سيتم إعلانها سريعاً خلال 24 ساعة.

وقال، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر المفوضية،أمس: إن «المفوضية أرسلت رسائل ثقة واطمئنان للشارع العراقي بأن أصواتهم أمانة كبرى في أعناقنا»، لافتاً إلى أن «المفوضية بادرت بشكل سريع بالإبلاغ عن الخلل الفني وتم معالجته فوراً وكانت إجراءاتها واضحة». وأضاف، أن «المفوضية عازمة على إتمام العملية الانتخابية بشكل رصين وعادل».

انضباط عالٍ

ولفت رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية إلى أن «العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر»، مشيراً إلى أن «المفوضية ستصدر قرارات بشأن الخروقات الانتخابية، وتنشر في الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات». وأُغلقت،الليلة الماضية، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد عام 2003.

وأعلن الإعلام الأمني العراقي أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وأجواء آمنة، فيما أكدت وزارة الداخلية أن الأمن سيبقى منتشراً بعد انتهاء التصويت حتى تسليم النتائج، كما أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أنها أصدرت «أوامر صارمة» إلى القطعات الأمنية في بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع.

إقبال متصاعد

وكشف الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية العراقية، سعيد أبو علي، أن فرق الجامعة سجلت نسب إقبال متصاعدة في الساعات الأخيرة خلال عملية الاقتراع العام. وصرح قائلاً: «لمسنا حالة رضا لدى المراقبين على مجريات العملية الانتخابية، وهناك إجماع على توفر البيئة الآمنة والمعايير السليمة لمجريات العملية الانتخابية».

وفي وقت سابق ومع فتح صناديق الاقتراع، أدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته أمام عدسات الكاميرا في مركز اقتراع في المنطقة الخضراء في بغداد. وقال في تغريدة أعقبت انتهاء التصويت: «أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها».

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