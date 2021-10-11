إدانات عربية ودولية لمحاولة اغتيال وزير ومحافظ في اليمن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

لاقت محاولة اغتيال محافظ عدن، أحمد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، أمس، إدانات عربية ودولية واسعة.

هجوم إرهابي

ونجا لملس، والسقطري، من هجوم إرهابي استهدف موكبهما في مديرية التواهي جنوب مدينة عدن بسيارة مفخخة وضعت في الطريق الذي يسلكه من مقر عمله إلى منزله، فيما قتل خمسة من المرافقين وجرح خمسة آخرون.

وذكرت مصادر أمنية لـ «البيان»، أنّ عبوة ناسفة زرعت في سيارة أوقفت على جانب الطريق وعلى مسافة قريبة من روضة أطفال، تمّ تفجيرها عند اقتراب موكب محافظ عدن برفقة وزير الزراعة والثروة السمكية، ما أدى لمقتل خمسة من مرافقيهما، بينهم إعلاميان، وإصابة خمسة آخرين، إذ احترقت السيارة المفخخة بشكل كامل، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفى باصهيب العسكري.

ووفق المصادر، فإنّ من بين القتلى قائد حراسة المحافظ صدام الخليفي، والمرافق الشخصي للمحافظ أسامة سالم حامد لملس، وجندي آخر، والسكرتير الصحافي للمحافظ، أحمد أبو صالح، والمصور طارق مصطفى.

من جهته، اطمأن رئيس الوزراء، معين عبد الملك، على سلامة السقطري ولملس، عقب محاولة الاغتيال. واستمع عبد الملك لتقرير أولي حول ملابسات العملية، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، موجّهاً الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الإرهابي.

عمل جبان

وأدانت المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا الهجوم الإرهابي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: إنها «تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية اليوم وأوقع عدداً من القتلى والمصابين». من جانبها، أعربت مصر، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي داعية كافة الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمني.

من جهتها، أعربت الكويت عن استنكارها للتفجير، داعية المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وصولاً لحل سياسي ينهي الصراع في اليمن. بدورها، استنكرت السفارة البريطانية في اليمن تدوينة على «تويتر» محاولة اغتيال محافظة عدن، وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.

كما استنكرت الولايات المتحدة بشدة محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية، وقدمت أحر التعازي لأسر الضحايا.

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