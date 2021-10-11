تعديل حكومي وشيك في الأردن

المصدر: (عمّان - أ.ف.ب)

قدم وزراء الحكومة الأردنية، أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيداً لتعديل وزاري مرتقب، على ما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين. وقال دودين، أمس، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة لقناة «المملكة» الرسمية: «قمنا كوزراء بتقديم استقالاتنا لدولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة».

وأوضح أن «هذا الأمر يتيح لرئيس الوزراء إجراء التعديل الحكومي دون أن يكون هناك أي إحراج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون». وحول موعد التعديل الحكومي، قال دودين: «إن شاء الله غداً ستكون الصورة أوضح» في إشارة إلى اليوم الاثنين. ويجري الحديث منذ أيام عن تعديل حكومي مرتقب على حكومة بشر الخصاونة. ويعود آخر تعديل وزاري على حكومة الخصاونة إلى السابع من مارس الماضي وشمل عشر وزارات.

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