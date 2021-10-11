مقتل جنديين وطفل في انفجار قنبلة يدوية ب منطقة «جانال»

المصدر: (مقديشو - د.ب.أ )

قتل ثلاثة أشخاص في انفجار قنبلة يدوية، في نقطة تفتيش تابعة للحكومة الصومالية، في منطقة «جانال» في «شابيل السفلى»، جنوب الصومال الليلة قبل الماضية، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شابيل» الصومالية أمس. وذكر أحد السكان أن القنبلة أسفرت عن مقتل جنديين وطفل (12 عاماً).

كما نفذت قوات الأمن عملية، بعد الهجوم وقتلت رجلاً شهيراً في منطقة «جانال»، يشتبه في تورطه في الانفجار.

ولم يكشف مسؤولو الأمن ولا إدارة منطقة «جانال» أية تفاصيل حول الحادث. يشار إلى أن جماعة «الشباب» نفذت هجمات عنيفة، لا سيما على القواعد التابعة للحكومة، وأيضاً التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم».

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