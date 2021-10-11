من هما الرئيسان الجديدان لمجلسي النواب والمستشارين في المغرب؟

المصدر: تونس، الرباط - الحبيب الأسود

أعلن في الرباط عن انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب، والنعم ميّارة رئيساً لمجلس المستشارين، ليقودا الولاية البرلمانية الجديدة التي افتتحها الملك محمد السادس، الجمعة، والمنبثقة عن نتائج انتخابات الثامن من سبتمبر بالنسبة للنواب، والخامس من أكتوبر للمستشارين.

وفاز العلمي، الذي ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الغرفة الأولى للبرلمان في ثاني تجربة له على رأس المؤسسة التشريعية، وذلك بالأغلبية المطلقة، حيث حصل على 258 صوتاً، مقابل 4 أصوات لمنافسه رؤوف عبدلاوي معان، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وانتخب النعم ميّارة عن حزب الاستقلال، رئيساً لمجلس المستشارين بعد حصوله على 86 صوتاً، من أصل 96 مستشاراً شاركوا في عملية التصويت، فيما صوت ستة مستشارين بأوراق ملغاة، فيما فضل 4 آخرون التصويت بأوراق بيضاء.

وجاء الاختيار على العلمي وميّارة «بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مهمة أعطت زخماً قوياً لمخرجات صناديق الاقتراع»، وفق بيان من الأغلبية النيابية، كما يأتي «استكمالاً لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناءً على نفس الأسس والمبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصاً على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاءً لقيم النجاعة ونكران الذات التي ميزت عمل الأغلبية منذ البداية».

والرئيس الجديد لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي من مواليد العام 1958 بتطوان (شمال)، وسبق أن ترأس مجلس النواب في حكومة بنكيران بعد حصوله على أغلبية 225 صوتاً، مقابل 14 صوتاً لمنافسه كريم غلاب.

أما النعم ميارة، المنتخب رئيساً جديداً لمجلس المستشارين، فهو من مواليد 1968 بمدينة السمارة في الصحراء المغربية (جنوب)، وقد درس وتخرج في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في تخصص هندسة الحدائق، قبل أن يلتحق بسلك الوظيفة العمومية منذ 1991.

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