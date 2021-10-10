السيسي يؤكد دعم مصر الدائم لأمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد دعم بلاده الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان) بيونج سيوك بارك، حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن السيسي أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومشيداً بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات.

وثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة.

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