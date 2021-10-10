بدء التصويت العام في الانتخابات النيابية المبكرة في العراق

المصدر: البيان

فتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، صباح اليوم الأحد، إيذانا بانطلاق الانتخابات النيابية المبكرة، حيث يتوجه قرابة 25 مليون عراقي للتصويت في هذه الانتخابات.

وسيصوت العراقيون حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي عندما تغلق مراكز الاقتراع، فيما من المقرر أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة وفق سكاي نيوز.

ويتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أوائل من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وصفها الرئيس العراقي برهم صالح بالأهم في تاريخ العراق الحديث، واعتبرها فرصة لتصحيح المسارات الخاطئة.

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