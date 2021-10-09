انتخاب راشيد الطالبي العلمي رئيساً لبرلمان المغرب

المصدر: د ب ا

انتخب البرلمان المغربي اليوم السبت راشيد الطالبي العلمي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا لمجلس النواب، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء انتخاب الطالبي العلمي بعد حصوله على 258 صوتا من مجموع 279 صوتا، فيما حصل السيد رؤوف العبدلاوي معن، المرشح عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على أربعة أصوات.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة 34 ورقة، بينما امتنع النواب المنتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت.

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

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