مصر تكشف حقيقة وجود صور ساخرة في الكتب المدرسية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود صور ساخرة (كوميكس) بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022/2021.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء المنتشرة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن الصور المتداولة مفبركة وغير واردة بأي من الكتب المدرسية لأي من الصفوف الدراسية.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية للصف الثالث الثانوي العام، وأن منهج الأحياء كما هو كالعام السابق، دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.

وشددت على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لا تتم طباعتها، وإنما تتم إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً في ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

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