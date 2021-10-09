أزمة شرق السودان على طريق الحل

المصدر: الخرطوم - وكالات

كشف رئيس حزب الأمة القومي السوداني، اللواء فضل الله برمة ناصر، عن مؤشرات إيجابية في أزمة شرق السودان. جاء ذلك بعد اجتماع وفد سوداني شارك به برمة ناصر،أمس، مع ناظر البجا، محمد الأمين ترك، لحل أزمة شرق السودان. وأكد برمة ناصر أن الاجتماع تناول تأثير إغلاق طريق الخرطوم والشرق وميناء بورتسودان على الأمن القومي السوداني، مضيفاً: «خرجنا بآراء إيجابية لحل أزمة الشرق».

وقال رئيس حزب الأمة: «تطرق الاجتماع أيضاً لمسألة مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام في السودان، حيث تم إيجاد حلول إيجابية حول هذه القضايا». وأضاف أن «وفد حزبه مفوض من قبل الحكومة للتفاوض مع ناظر البجا».

وأول من أمس، وافقت «نظارات البجا» وعلى رأسهم الناظر محمد الأمين ترك، على وساطة رئيس «الحزب الاتحادي الأصل»، محمد عثمان الميرغني، لحل أزمة شرق السودان المندلعة منذ أسابيع.

وكشف القيادي بالحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، أحمد السنجك، أن تباشير ونتائج اجتماع الحسن الميرغني، بالناظر ترك، الأربعاء الماضي، ستظهر خلال الساعات المقبلة لإنهاء أزمة شرق البلاد. وأوضح السنجك أن «وساطة يقوم بها الحسن الميرغني مع الناظر ترك ستؤتى ثمارها خلال ساعات».

وأضاف أن «الاجتماع ناقش مشكلة ومطالب الشرق ونزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها، وأيضاً الحفاظ على السودان من التفتت والمحافظة على وحدته خاصة ولايات الشرق».

وتحظى الطريقة الختمية والميرغني باحترام وتقدير خاص من جميع مكونات الشرق، ورئيس الحزب الاتحادي الأصل هو القيادي السوداني الوحيد ومعه أسرة المراغنة، القادر على حل هذه الأزمة.

وبرزت قبائل «البجا» وقائدها المثير للجدل محمد الأمين ترك، في المشهد، كمحرك رئيس للتظاهرات شرق السودان، ما أثار فضول الكثيرين للتعرف على تاريخ وجذور هذه القبيلة العريضة؛ التي تضم عشرات المكونات.

ويجمع المؤرخون على أن قبائل البجا ذات جذور عريقة، يعود تاريخها في المنطقة إلى 5 آلاف سنة، وهم عصارة أمم متنوعة، صهرتهم اللغة والثقافة والأرض.

كان مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك قد شكل، الثلاثاء، لجنة للتوافق حول حلول عملية لإغلاق ميناء بورتسودان مع المكون العسكري.

وجدد المجلس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري، أول من أمس، برئاسة حمدوك، تأكيده على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لأهالي شرق السودان.

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