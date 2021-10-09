الكاظمي: ممنوع الترويج لأي مرشح

المصدر: بغداد - وكالات

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع حتى الآن.

وقال الكاظمي خلال زيارته قيادة العمليات المشتركة واجتماعه مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات.: «إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات»، مشدّداً على أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات، وأن نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن. ودعا الكاظمي، القوات الأمنية إلى عدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم، مردفاً: «يوم الأحد سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير؛ من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة».

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية، فيولا فون كرامون، أمس، إنّ بعثة التكتل لم تسجل حتى الآن أية مشكلات تقنية خلال سير انتخابات التصويت الخاص. وأضافت في تصريحات خلال زيارتها أحد المراكز الانتخابية: «نحن نقوم حالياً بالمشاهدة فقط وندوّن المشاهدات والملاحظات لتقديمها في تقرير أولى بعد يومين من انتهاء الانتخابات العامة في مؤتمر صحافي، جئنا لنراقب الانتخابات وسنعلّق على عمليات الاقتراع بعد انتهائها».

ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الأحد للمشاركة في انتخابات نيابية مبكرة، فيما لا يتوقع أن ينتج الاستحقاق التغيير الذي حلم به كثيرون قبل عامين. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة في العملية الانتخابية التي كان موعدها الطبيعي في 2022، واعتبر تحديد موعد لها من التنازلات القليلة لحكومة مصطفى الكاظمي لامتصاص الغضب الشعبي إثر احتجاجات أكتوبر 2019.

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