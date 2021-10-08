«التصويت الخاص» يدشّن اليوم الانتخابات البرلمانية بالعراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

يدلي مليون و196 ألفاً و453 ناخباً عراقياً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء السجون اليوم الجمعة بأصواتهم في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى الأحد المقبل.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن مليوناً و75 ألفاً و727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة اقتراع في التصويت الخاص. وأشارت إلى أن 120 ألفاً و126 من النازحين سيدلون بأصواتهم في 86 مركزاً انتخابياً تضم 309 محطات اقتراع، بينما يدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في ست محطات انتخابية موزعة على عدد من المحافظات.

وشرعت المفوضية بتحديد المراكز الانتخابية وتكليف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية لتسهيل عملية التصويت قبيل إغلاق صناديق الاقتراع الكترونياً مساءً.

وأعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن جميع القوات العراقية دخلت في حالة الإنذار استعداداً لإجراء الانتخابات وتم نشر القوات على شكل أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية والشوارع فضلاً عن الاستعانة بقوات احتياط. وذكر أن الناخبين بالتصويت الخاص سيدلون بأصواتهم بحرية في مراكز انتخابية تم تحديدها بوقت مبكر.

ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات العراقية مشاركة نحو 900 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والممثليات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق لمراقبة سير العملية الانتخابية.

مسار وطني

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الانتخابات البرلمانية مسار وطني لحماية وبناء العراق. ودوّن في تغريدة على حسابه لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«أنهى مجلس النواب ..فترته النيابية، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية الأحد المقبل».

وقال: «شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة». وخاطب العراقيين بالقول «اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية واصنعوا التغيير بإرادتكم».

مراقبة أوروبية

وصرحت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية بأن البعثة ستراقب عملية التصويت الخاص والعام للانتخابات البرلمانية. وقالت، في بيان : «نحن موجودون هنا بناء على دعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وأن تفويضنا هو رصد العملية الانتخابية وتقديم تقرير عنها ونحن مستقلون لانتدخل أو نشرف على الانتخابات».

وأضافت: «سنراقب عملية التصويت الخاص والتصويت العام وسيتم نشر حوالي 90 راصداً، ويشمل وفدنا أعضاء في البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج»، مشيرة إلى أنهم سيقدمون الثلاثاء المقبل تقريراً أولياً عن الانتخابات. وأوضحت أنه سيتم تقديم التقرير النهائي بعد حوالي شهرين متضمناً توصيات لتطوير الانتخابات المستقبلية في العراق.

تعطيل الدوام

في الأثناء، أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في البلاد الأحد والاثنين المقبلين لفسح المجال أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإتمام العملية الانتخابية للانتخابات العامة البرلمانية، حسبما أفاد بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح البيان أنه سيتم التنسيق بين الوزارات والدوائر الأمنيّة والخدميّة والصحيّة، وبين الجهات المعنية بعملية الاقتراع لدعم العمليّة الانتخابيّة.

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